П’ятниця в Україні буде спекотною

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Свіжий прогноз представила Наталія Діденко.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 червня, український синоптик Наталія Діденко повідомила, що останній робочий день тижня в країні буде спекотним. Стовпчики термометрів покажуть +30+36 градусів.
«На крайньому півдні хіба що острівцями +27+30 градусів», - додала вона.
Суттєвих дожів не очікується. На півдні та Заході можуть пройти локальні опади. Серйозні опади прогнозуються на 25 червня у західних областях.
«У Києві завтра знову - короткими перебіжками від тіні до кондиціонера. Очікується вдень +32+35 градусів. Без опадів. Вітер південно-східний, невеликий або помірний», - зазначила синоптик.
26 та 27 червня холодний атмосферний фронт принесе дощі та грози, які послаблять спеку. Наступний тиждень стартує з +25+29 градусів, на Сході стовпчики термометрів покажуть+28+31 градус.
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