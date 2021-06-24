П’ятниця в Україні буде спекотною

Аня Мартинюк 24 червня 2021, 12:42

Свіжий прогноз представила Наталія Діденко.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 червня, український синоптик Наталія Діденко повідомила, що останній робочий день тижня в країні буде спекотним. Стовпчики термометрів покажуть +30+36 градусів.

«На крайньому півдні хіба що острівцями +27+30 градусів», - додала вона.

Суттєвих дожів не очікується. На півдні та Заході можуть пройти локальні опади. Серйозні опади прогнозуються на 25 червня у західних областях.

«У Києві завтра знову - короткими перебіжками від тіні до кондиціонера. Очікується вдень +32+35 градусів. Без опадів. Вітер південно-східний, невеликий або помірний», - зазначила синоптик.

26 та 27 червня холодний атмосферний фронт принесе дощі та грози, які послаблять спеку. Наступний тиждень стартує з +25+29 градусів, на Сході стовпчики термометрів покажуть+28+31 градус.