У тещі Медведчука стартували обшуки

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Сам політик під домашнім арештом.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 червня, стало відомо, що у тещі голови політради «ОПЗЖ» Віктора Медведчука почалися обшуки. Сам політик до 9 липня перебуває під домашнім арештом. Відомо, що обшуки стартували також й в партійному офісі і кабінетах соратників Медведчука.
Про це розповів однопартієць Медведчука Ренат Кузьмін.
«Сьогодні з самого ранку прокурори і слідчі знову нагрянули з черговими обшуками до Медведчука. Цього разу обшукують не тільки партійний офіс, кабінети і житла найближчих соратників, що вже стало традицією для діючої влади. Цього разу з обшуками приїхали ще й до мами дружини Медведчука і на повному серйозі намагаються знайти докази державної зради зятя», - додав він.
За словами Кузьміна, такий хід подій можна пояснити спробою залякування Віктора Медведчука. Як відомо, 11 травня Медведчуку та його колезі Тарасу Козаку виписали підозру в державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів в анексованому Криму.
13:08: В липні в Україну прибуде понад 5 млн доз вакцини Coronavac
12:07: На посаду прес-секретаря Зеленського претендують дві людини
14:54: Винахідлива дубенчанка вирішила нажитися на непотрібному цуценяті
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