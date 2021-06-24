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У тещі Медведчука стартували обшуки

Аня Мартинюк 24 червня 2021, 12:09
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У тещі Медведчука стартували обшуки

Сам політик під домашнім арештом.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 червня, стало відомо, що у тещі голови політради «ОПЗЖ» Віктора Медведчука почалися обшуки. Сам політик до 9 липня перебуває під домашнім арештом. Відомо, що обшуки стартували також й в партійному офісі і кабінетах соратників Медведчука.

Про це розповів однопартієць Медведчука Ренат Кузьмін.

«Сьогодні з самого ранку прокурори і слідчі знову нагрянули з черговими обшуками до Медведчука. Цього разу обшукують не тільки партійний офіс, кабінети і житла найближчих соратників, що вже стало традицією для діючої влади. Цього разу з обшуками приїхали ще й до мами дружини Медведчука і на повному серйозі намагаються знайти докази державної зради зятя», - додав він.

За словами Кузьміна, такий хід подій можна пояснити спробою залякування Віктора Медведчука. Як відомо, 11 травня Медведчуку та його колезі Тарасу Козаку виписали підозру в державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів в анексованому Криму.

 

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