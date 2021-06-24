Дубілет допоможе українцям швидше продати паї

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На платформі «Доброзем».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 червня, колишній український міністр Дмитро Дубілет повідомив, що бере участь у новому проекті. Він має назву Доброзем.
«Доброзем - це платформа для продажу і покупки сільськогосподарської землі. Наступного тижня в Україні нарешті скасовується совковий мораторій на купівлю / продаж землі, і запуск нашої платформи приурочений до цієї події. Ідея проста: власники паїв зможуть виставити на нашому сайті оголошення і почати отримувати пропозиції від потенційних покупців. Покупці, в свою чергу, за допомогою зручної системи фільтрів зможуть знаходити цікаву землю і робити по ній пропозиції», - розповів Дубілет.
За його словами, служба підтримки Доброзему допомагатиме продавцям на всіх етапах продажу. Також на платформі можна буде знайти детальну інформацію про кожну ділянку, а саме дані про метеорологічну історію та вирощуваних культур. Служба підтримки оцінюватиме, чи всі документи в порядку та яка може бути тпотенційна вартість землі.
Дубілет додав, що у липні, коли запуститься ринок землі, також на повну запрацює сайт.
13:08: В липні в Україну прибуде понад 5 млн доз вакцини Coronavac
12:07: На посаду прес-секретаря Зеленського претендують дві людини
14:54: Винахідлива дубенчанка вирішила нажитися на непотрібному цуценяті
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