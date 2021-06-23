Для українців можуть ввести онлайн-прописку

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Стало відомо, які зміни чекають на українців.
Новину передає «Преса України».
Комітет з прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій рекомендував ВРУ прийняти законопроект про онлайн-прописку українців. Мова йде про відповідний законопроект №5463.
Так, народні обранці пропонують декларувати місцем проживання житло, яке знаходиться в приватній власності, житло, призначене для короткотермінового проживання. Це й гуртожитки, військові частини, соцзаклади.
«А місце проживання можна зареєструвати в житло комунальної власності, що підлягає приватизації, і в службовому житлі», - йдеться в документі.
Також у законопроекті представлений перелік документів, які потрібні будуть для реєстрації місця проживання.
13:08: В липні в Україну прибуде понад 5 млн доз вакцини Coronavac
12:07: На посаду прес-секретаря Зеленського претендують дві людини
14:54: Винахідлива дубенчанка вирішила нажитися на непотрібному цуценяті
10:20: В Італії нещеплених медиків почали відсторонювати від роботи
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