Для українців можуть ввести онлайн-прописку

Аня Мартинюк 23 червня 2021, 14:13

Стало відомо, які зміни чекають на українців.

Новину передає «Преса України».

Комітет з прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій рекомендував ВРУ прийняти законопроект про онлайн-прописку українців. Мова йде про відповідний законопроект №5463.

Так, народні обранці пропонують декларувати місцем проживання житло, яке знаходиться в приватній власності, житло, призначене для короткотермінового проживання. Це й гуртожитки, військові частини, соцзаклади.

«А місце проживання можна зареєструвати в житло комунальної власності, що підлягає приватизації, і в службовому житлі», - йдеться в документі.

Також у законопроекті представлений перелік документів, які потрібні будуть для реєстрації місця проживання.