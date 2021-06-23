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В Україні з'являться поліцейські автомобілі-фантоми

Аня Мартинюк 23 червня 2021, 13:42
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В Україні з'являться поліцейські автомобілі-фантоми

Про це заявив Антон Геращенко.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 червня, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зробив важливу заяву. За його словами, з 1 липня на українських дорогах з’являться автомобілі-фантоми. Це будуть звичайні автомобілі, які фіксуватимуть швидкість оточуючих автомобілів в обох напрямках.

«До 2024-го року передбачається ввести 550 камер, які фіксують порушення швидкісного режиму в русі. Також зараз в Україні працюють 117 пристроїв TRUCAM. Однак, ми плануємо відходити від такої моделі і переходити на автоматичну фіксацію порушень правил дорожнього руху», - додав Геращенко.

Наразі тест проходять 4 машини з відповідними радарами. Вони також фіксуватимуть швидкість автомобілів, які здійснюють обгін.

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