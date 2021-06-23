В Україні з'являться поліцейські автомобілі-фантоми

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Про це заявив Антон Геращенко.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 червня, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зробив важливу заяву. За його словами, з 1 липня на українських дорогах з’являться автомобілі-фантоми. Це будуть звичайні автомобілі, які фіксуватимуть швидкість оточуючих автомобілів в обох напрямках.
«До 2024-го року передбачається ввести 550 камер, які фіксують порушення швидкісного режиму в русі. Також зараз в Україні працюють 117 пристроїв TRUCAM. Однак, ми плануємо відходити від такої моделі і переходити на автоматичну фіксацію порушень правил дорожнього руху», - додав Геращенко.
Наразі тест проходять 4 машини з відповідними радарами. Вони також фіксуватимуть швидкість автомобілів, які здійснюють обгін.
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