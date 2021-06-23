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В липні в Україну прибуде понад 5 млн доз вакцини Coronavac

Аня Мартинюк 23 червня 2021, 13:08
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В липні в Україну прибуде понад 5 млн доз вакцини Coronavac

Вакцина китайського виробництва. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 червня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україну прибуде 5,3 млн доз препарата «Короновака». Мова йде про китайську вакцину проти коронавірусу. Препарат поставить китайська фармакологічна компанія Sinovac.

Відповідну заяву зробив головний санітарний лікар України Ігор Кузин. 

«У нас сьогодні по Sinovac є підписані зобов'язання і планується, що ще 5,325 млн доз вакцини будуть закуплені Crown Agents», - заявив Кузин під час онлайн дискусії «Чому українці не хочуть вакцинуватися».

Він уточнив, що вакцина прибуде в липні. 

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