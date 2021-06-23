ПЄС вимагає повного закриття кордону з Росією

Аня Мартинюк 23 червня 2021, 12:38

Через коронавірус.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 червня, стало відомо, що в партії Петра Порошенка «Європейська солідарність» почали вимагати закриття кордону та припинення пасажирського сполучення з Росією. А саме автомобільного та автобусного сполучення. Причина такого ходу подій – індійський штам коронавірусу «Дельта», який панує у РФ.

«Україна опинилася під загрозою нового спалаху епідемії коронавіруса, до якої українська влада абсолютно не готова. Останні тижні в країні-агресора вирує індійський штам ковіда, який вже призвів до рекордної смертності і переповнення лікарень в Москві», - йдеться на сайті політсили.

В ПЄС прогнозують, що індійський штам добереться до України уже цієї осені.