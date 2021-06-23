ПЄС вимагає повного закриття кордону з Росією

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Через коронавірус.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 червня, стало відомо, що в партії Петра Порошенка «Європейська солідарність» почали вимагати закриття кордону та припинення пасажирського сполучення з Росією. А саме автомобільного та автобусного сполучення. Причина такого ходу подій – індійський штам коронавірусу «Дельта», який панує у РФ.
«Україна опинилася під загрозою нового спалаху епідемії коронавіруса, до якої українська влада абсолютно не готова. Останні тижні в країні-агресора вирує індійський штам ковіда, який вже призвів до рекордної смертності і переповнення лікарень в Москві», - йдеться на сайті політсили.
В ПЄС прогнозують, що індійський штам добереться до України уже цієї осені.
13:08: В липні в Україну прибуде понад 5 млн доз вакцини Coronavac
12:07: На посаду прес-секретаря Зеленського претендують дві людини
14:54: Винахідлива дубенчанка вирішила нажитися на непотрібному цуценяті
10:20: В Італії нещеплених медиків почали відсторонювати від роботи
09:42: Коронавірусний рекорд – Кількість нових хворих йде на спад
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