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У президента України є фаворит.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 червня, в Офісі президента України повідомили про завершення відбору претендентів на посаду прес-секретаря президента. Як відомо, заміну шукають Юлії Мендель. За підсумками особистих співбесід залишилось дві кандидатури.
Мова йде про Олександра Бондаренка та Сергія Никифорова. Джерело в Офісі президента повідомило, що у президента Володимира Зеленського є фаворит.
«Остаточне рішення буде прийнято сьогодні-завтра. Але швидше за все, вибір буде на користь журналіста і телеведучого каналу "Україна 24" Сергія Никифорова», - відзначило джерело.
До слова, другий кандидат, Олександр Бондаренко, є журналістом, фахівцем з комунікацій в компанії PlusOne.
13:08: В липні в Україну прибуде понад 5 млн доз вакцини Coronavac
12:07: На посаду прес-секретаря Зеленського претендують дві людини
14:54: Винахідлива дубенчанка вирішила нажитися на непотрібному цуценяті
10:20: В Італії нещеплених медиків почали відсторонювати від роботи
09:42: Коронавірусний рекорд – Кількість нових хворих йде на спад
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