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На посаду прес-секретаря Зеленського претендують дві людини

Аня Мартинюк 23 червня 2021, 12:07
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На посаду прес-секретаря Зеленського претендують дві людини

У президента України є фаворит. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 червня, в Офісі президента України повідомили про завершення відбору претендентів на посаду прес-секретаря президента. Як відомо, заміну шукають Юлії Мендель. За підсумками особистих співбесід залишилось дві кандидатури.

Мова йде про Олександра Бондаренка та Сергія Никифорова. Джерело в Офісі президента повідомило, що у президента Володимира Зеленського є фаворит.

«Остаточне рішення буде прийнято сьогодні-завтра. Але швидше за все, вибір буде на користь журналіста і телеведучого каналу "Україна 24" Сергія Никифорова», - відзначило джерело.

До слова, другий кандидат, Олександр Бондаренко, є журналістом, фахівцем з комунікацій в компанії PlusOne.

 

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