Винахідлива дубенчанка вирішила нажитися на непотрібному цуценяті

Аня Мартинюк 22 червня 2021, 14:54

Песика віком шість місяців спочатку вирішили продати, а потім – здати в оренду.

Новину передає «Преса України».

Користувачі популярного інтернет-майданчика OLX помітили дивне оголошення «Сдам в аренду собаку». Як виявилося, заробити на шестимісячному цуценяті вирішила користувачка Наталія Михайлівна із Дубна. Жінка пропонує побавитися з лабрадором на прізвисько Моллі за 150/грн за годину й при цьому просить ще 3000 грн завдатку.

«Здам собаку в оренду для прогулянки, гри або просто для того, що б зрозуміти потрібна вам своя собака чи ні :) Звуть Моллі, порода лабрадор, добра і грайлива, любить дітей. Знає команди: сидіти, лежати, стій, поруч. Є улюблена іграшка кільце, за яким любить бігати. Вартість 150 грн/год + заставна сума 3 000 грн, яка повернеться до вас після повернення вихованця. Якщо оренда вихованця 5 год і більше то сума оренди 100 грн/год», - відзначила жінка.

Користувачі звернули увагу на те, що дубенчанка має й інше оголошення, в якому вона продає цю саму собаку за 5000 грн.

«Собака хороша, грайлива добре ладнає з дітьми, продаю з усіма комплектуючими миски гребінець іграшки і ще пару дрібниць ... через те, що у нас буде поповнення а з собакою і двома дітьми буде дуже складно», - зазначила вона.

Отож, тепер небайдужі до долі пса українці бажають, аби ситуація набрала розголосу, адже ідея дубенчанки позбавитися собаки таким чином є аморальною. Оскільки вона сама не встигла подумати, потрібна їй собака, чи ні. Тим часом зоозахисники дали коментар журналістам. За їх словами, скоріше за все пес не чистокровний лабрадор. Так, метиса «видають» вуха. Також вони наголошують, що для меленького цуценяти буде стресом така негуманна послуга оренди, тому вони сподіваються, що пес скоро знайде собі нову люблячу сім'ю.