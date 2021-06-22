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В Google стався масштабний збій

Аня Мартинюк 22 червня 2021, 10:52
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В Google стався масштабний збій

Щонайменше у 7 країнах.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 червня, стало відомо, що у пошуковику Google стався масштабний збій. Проблеми з роботою системи помітили користувачі США, Росії, Іспанії, Італії, Німеччини, Великої Британії та України.

Про це повідомили в Downdetector. 73% користувачів зазначили про проблему доступу до сайту, 26% повідомили про проблеми з входом в обліковий запис.

  

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