В Google стався масштабний збій

Аня Мартинюк 22 червня 2021, 10:52

Щонайменше у 7 країнах.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 червня, стало відомо, що у пошуковику Google стався масштабний збій. Проблеми з роботою системи помітили користувачі США, Росії, Іспанії, Італії, Німеччини, Великої Британії та України.

Про це повідомили в Downdetector. 73% користувачів зазначили про проблему доступу до сайту, 26% повідомили про проблеми з входом в обліковий запис.