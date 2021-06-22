В Google стався масштабний збій

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Щонайменше у 7 країнах.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 червня, стало відомо, що у пошуковику Google стався масштабний збій. Проблеми з роботою системи помітили користувачі США, Росії, Іспанії, Італії, Німеччини, Великої Британії та України.
Про це повідомили в Downdetector. 73% користувачів зазначили про проблему доступу до сайту, 26% повідомили про проблеми з входом в обліковий запис.
10:20: В Італії нещеплених медиків почали відсторонювати від роботи
09:42: Коронавірусний рекорд – Кількість нових хворих йде на спад
08:34: З’явилася реакція українців на виліт збірної з Євро-2020
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