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Медиків змушують вакцинуватися проти коронавірусу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 червня, стало відомо, що в Італії медпрацівники стикаються з неприємною ситуацією, коли їх змушують вакцинуватися проти коронавірусу. В інакшому випадку медпрацівникам пропонують іншу роботу, де не передбачений контакт з людьми. Ще один варіант – звільнення до кінця року.
Як повідомив телеканал Sky TG24, відповідні правила прописані в декреті з боротьби з коронавірусом, який ухвалила рада міністрів Італії. Відбулося це ще 1 квітня. До слова, в Італії почали видавати паспорти вакцинації. Зробити такий документ можна безкоштовно.
10:20: В Італії нещеплених медиків почали відсторонювати від роботи
09:42: Коронавірусний рекорд – Кількість нових хворих йде на спад
08:34: З’явилася реакція українців на виліт збірної з Євро-2020
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