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В Італії нещеплених медиків почали відсторонювати від роботи

Аня Мартинюк 22 червня 2021, 10:20
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В Італії нещеплених медиків почали відсторонювати від роботи

Медиків змушують вакцинуватися проти коронавірусу. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 червня, стало відомо, що в Італії медпрацівники стикаються з неприємною ситуацією, коли їх змушують вакцинуватися проти коронавірусу. В інакшому випадку медпрацівникам пропонують іншу роботу, де не передбачений контакт з людьми. Ще один варіант – звільнення до кінця року.

Як повідомив телеканал Sky TG24, відповідні правила прописані в декреті з боротьби з коронавірусом, який ухвалила рада міністрів Італії. Відбулося це ще 1 квітня. До слова, в Італії почали видавати паспорти вакцинації. Зробити такий документ можна безкоштовно.

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