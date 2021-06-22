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За добу виявили менше 300 нових хворих.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 червня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в країні виявили всього 296 нових корона вірусних хворих. Разом з тим госпіталізовано до лікарні було 318 українців.
На жаль, за добу помер 21 пацієнт, одужали 829 осіб.
«За добу протестовано: методом ПЛР - 11881 людини, методом ІФА - 1448 осіб, експрес-тестами - 4100 осіб», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за весь період пандемії в Україні виявили 2230142 хворих на коронавірус.
09:42: Коронавірусний рекорд – Кількість нових хворих йде на спад
08:34: З’явилася реакція українців на виліт збірної з Євро-2020
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