Коронавірусний рекорд – Кількість нових хворих йде на спад

Аня Мартинюк 22 червня 2021, 09:42

За добу виявили менше 300 нових хворих.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 червня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в країні виявили всього 296 нових корона вірусних хворих. Разом з тим госпіталізовано до лікарні було 318 українців.

На жаль, за добу помер 21 пацієнт, одужали 829 осіб.

«За добу протестовано: методом ПЛР - 11881 людини, методом ІФА - 1448 осіб, експрес-тестами - 4100 осіб», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за весь період пандемії в Україні виявили 2230142 хворих на коронавірус.