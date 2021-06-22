Туреччина скасовує комендантську годину

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Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 червня, стало відомо, що турецький президент Раджеп Ердоган оголосив про скасування в країні комендантської години. А саме з 1 липня. Відповідне звернення Ердогана з’явилось на Ютуб.
«Сьогодні на засіданні кабінету міністрів ми прийняли рішення: з 1 липня комендантська година повністю скасовується. Держустанови повертаються до звичайних годин роботи. Вікові обмеження на користування громадським транспортом скасовуються», - заявив президент.
Нагадаємо, з 1 червня турецька влада пом'якшила протиепідемічні заходи, скоротивши комендантську годину з 22:00 до 05:00. Також була дозволена робота кафе та ресторанів.
09:42: Коронавірусний рекорд – Кількість нових хворих йде на спад
08:34: З’явилася реакція українців на виліт збірної з Євро-2020
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