З’явилася реакція українців на виліт збірної з Євро-2020

Аня Мартинюк 22 червня 2021, 08:34

Українці, звісно, засмутилися.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 21 червня, збірна України з футболу програла на чемпіонаті Євро-2020 команді Австрії. Гра закінчилась рахунком 0: 1. Як відомо, матч проходив в Бухаресті. У Мережі з'явилося чимало коментарів з цього приводу.

«Ось злили же матч. Не програли, саме злили …», - відзначив блогер Денис Гороховський.

Депутат Олег Волошин в свою чергу нагадав про зловтіху деяких українців з приводу програшу росіян.

«Щось не помітив особливо радісних вигуків росіян з приводу невдачі нашої збірної. Схоже, меншовартість все ж погано перекладається в жовчну неповноцінність. Вболівати потрібно не проти, а за. І просто залишатися людьми. Тоді все буде виходити», - зазначив він.

Блогер Дмитро Марунич зазначив, що «м'яч футболити - це не майдан майданити».