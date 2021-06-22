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Українці, звісно, засмутилися.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 21 червня, збірна України з футболу програла на чемпіонаті Євро-2020 команді Австрії. Гра закінчилась рахунком 0: 1. Як відомо, матч проходив в Бухаресті. У Мережі з'явилося чимало коментарів з цього приводу.
«Ось злили же матч. Не програли, саме злили …», - відзначив блогер Денис Гороховський.
Депутат Олег Волошин в свою чергу нагадав про зловтіху деяких українців з приводу програшу росіян.
«Щось не помітив особливо радісних вигуків росіян з приводу невдачі нашої збірної. Схоже, меншовартість все ж погано перекладається в жовчну неповноцінність. Вболівати потрібно не проти, а за. І просто залишатися людьми. Тоді все буде виходити», - зазначив він.
Блогер Дмитро Марунич зазначив, що «м'яч футболити - це не майдан майданити».
09:42: Коронавірусний рекорд – Кількість нових хворих йде на спад
08:34: З’явилася реакція українців на виліт збірної з Євро-2020
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