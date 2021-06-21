У світі почав дорожчати долар

Аня Мартинюк 21 червня 2021, 14:08

Не лише в Україні.

Новину передає «Преса України».

На світових ринках американська валюта, долар США, підскочив на 2 процентних пункти за три дні. Це рекордний підйом з березня минулого року. Відносно європейської валюти долар встановився на рівні 1,187. Європейська валюта так низько не падала вже два місяці.

За словами експертів, причиною такого ходу подій є сигнали Федрезерву США (ФРС) про швидке посилення монетарної політики.

Станом на 21 червня в Україні офіційний курс долара до гривні становить 27,19 грн, що більше від попереднього встановленого банком курсу на 2 копійки.