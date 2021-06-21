У світі почав дорожчати долар

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Не лише в Україні.
Новину передає «Преса України».
На світових ринках американська валюта, долар США, підскочив на 2 процентних пункти за три дні. Це рекордний підйом з березня минулого року. Відносно європейської валюти долар встановився на рівні 1,187. Європейська валюта так низько не падала вже два місяці.
За словами експертів, причиною такого ходу подій є сигнали Федрезерву США (ФРС) про швидке посилення монетарної політики.
Станом на 21 червня в Україні офіційний курс долара до гривні становить 27,19 грн, що більше від попереднього встановленого банком курсу на 2 копійки.
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