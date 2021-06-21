Українцям планують скоротити кількість вихідних днів

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З такою ініціативою виступили представники «Слуг народу».
Новину передає «Преса України».
У партії президента Володимира Зеленського «Слуга народу» повідомили, що хочуть скасувати перенесення вихідних днів в разі, якщо свято припадає на суботу чи неділю. Це допоможе збільшити кількість робочих днів в році та, як очікується, поліпшить продуктивність праці. Це в свою чергу добре вплине на економіку країни.
З відповідною ініціативою виступила глава комітету Ради з питань соцполітики Галина Третьякова. Вона та група колег прописали ініціативу в законопроекті №4597.
«Перенесення робочих днів іноді призводить до чотирьох неробочих днів поспіль, що знижує трудову мотивацію, а також негативно впливає на можливість людини адаптуватися до робочого дня, наступного за довгими вихідними», - зазначено в пояснювальній записці.
Також перенесення вихідних назвали «типовою радянською традицією».
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