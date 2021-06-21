Депутатам Київради почали вводити вакцину Pfizer

В МОЗ розповіли, скільки українців стоять у черзі за антикоронавірусною вакциною 10:42
Не як для людей – У Польщі вакцинують безпритульних одноразовою вакциною 08:30
Білорусь не буде приймати літаки з України - Лукашенко 13:39
В Україні з’явився пам’ятник померлим від коронавірусу медикам 11:24
Онищенко про зустріч Путіна та Байдена – Наслідки для України почались 10:46
Євро-2020: Команда України не схилила коліно в честь BLM 10:10
Українцям запропонували приємний відпочинок у зоні відчуження Чорнобиля 09:38
У Харкові комунальники через Prozorro купили дві тисячі літрів пива 09:04
В МОЗ повідомили про незначний приріст коронавірусних хворих 08:33
США витратять $3 млрд на розробку таблеток проти COVID-19 13:59
Звичайним українцям дають можливість вакцинуватися китайською вакциною.
Новину передає «Преса України».
Раніше стало відомо, що довгоочікуваною для українців вакциною Pfizer проти коронавірусу почали щеплювати депутатів ВРУ. Тепер журналісти дізналися, що цим препаратом вакцинують й в облрадах.
Вакцинація в Київській обласній раді стартувала 18 червня. Вакцину отримали близько 150 осіб, в тому числі і глава обласної ради Наталія Гунько.
Тим часом українці можуть отримати без черги лише китайську вакцину Coronavac.
11:22: Петра Порошенка помітили в дорогому турецькому готелі
10:42: В МОЗ розповіли, скільки українців стоять у черзі за антикоронавірусною вакциною
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.