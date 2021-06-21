Депутатам Київради почали вводити вакцину Pfizer

Аня Мартинюк 21 червня 2021, 13:05

Звичайним українцям дають можливість вакцинуватися китайською вакциною.

Новину передає «Преса України».

Раніше стало відомо, що довгоочікуваною для українців вакциною Pfizer проти коронавірусу почали щеплювати депутатів ВРУ. Тепер журналісти дізналися, що цим препаратом вакцинують й в облрадах.

Вакцинація в Київській обласній раді стартувала 18 червня. Вакцину отримали близько 150 осіб, в тому числі і глава обласної ради Наталія Гунько.

Тим часом українці можуть отримати без черги лише китайську вакцину Coronavac.