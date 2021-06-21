Синоптик попередила українців про спеку

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Українців закликали пити більше води.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 червня, український синоптик Наталія Діденко повідомила, що в Україну йдуть +30+35 градусів.
«Вже завтра у більшості областей очікується впродовж дня +29+33 градуси. Трохи свіжішим буде повітря над південною частиною України, +23+29 градусів», - відзначила вона.
Опади у вигляді дощу очікуються на Одещині, Миколаївщині, зачепляться деякі райони Херсонщини та Криму. Вдень на Заході та Півдні можуть пройти локальні короткі дощі. У Києві стовпчики термометрів покажуть +30+32 градуси.
«Послаблення спеки в Україні очікується в суботу у західних областях, у неділю, 27-го червня, ще й у північних, а 28-го червня сильної спеки в Україні не буде ніде, очікується +25+30 градусів», - додала синоптик.
Діденко також закликала українців пити більше води.
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