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Синоптик попередила українців про спеку

Аня Мартинюк 21 червня 2021, 12:37
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Синоптик попередила українців про спеку

Українців закликали пити більше води. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 червня, український синоптик Наталія Діденко повідомила, що в Україну йдуть +30+35 градусів.

«Вже завтра у більшості областей очікується впродовж дня +29+33 градуси. Трохи свіжішим буде повітря над південною частиною України, +23+29 градусів», - відзначила вона.

Опади у вигляді дощу очікуються на Одещині, Миколаївщині, зачепляться деякі райони Херсонщини та Криму.  Вдень на Заході та Півдні можуть пройти локальні короткі дощі. У Києві стовпчики термометрів покажуть +30+32 градуси.

«Послаблення спеки в Україні очікується в суботу у західних областях, у неділю, 27-го червня, ще й у північних, а 28-го червня сильної спеки в Україні не буде ніде, очікується +25+30 градусів», - додала синоптик.

Діденко також закликала українців пити більше води.

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