Ізраїль пускатиме до себе вакцинованих туристів

В МОЗ розповіли, скільки українців стоять у черзі за антикоронавірусною вакциною 10:42
Не як для людей – У Польщі вакцинують безпритульних одноразовою вакциною 08:30
Білорусь не буде приймати літаки з України - Лукашенко 13:39
В Україні з’явився пам’ятник померлим від коронавірусу медикам 11:24
Онищенко про зустріч Путіна та Байдена – Наслідки для України почались 10:46
Євро-2020: Команда України не схилила коліно в честь BLM 10:10
Українцям запропонували приємний відпочинок у зоні відчуження Чорнобиля 09:38
У Харкові комунальники через Prozorro купили дві тисячі літрів пива 09:04
В МОЗ повідомили про незначний приріст коронавірусних хворих 08:33
США витратять $3 млрд на розробку таблеток проти COVID-19 13:59
Ветеринари заявили про ризики купівлі собак під час пандемії 13:34
Українським медикам піднімуть рівень мінімальної зарплати 12:55
Уже з липня.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 червня, стало відомо, що Ізраїль відкриває кордони для туристів. Однак лише для вакцинованих проти коронавірусу туристів. Так, Ізраїль відкриє їм двері з 1 липня.
Про це розповіли у прес-службі МЗС Ізраїлю, посилаючись на міністра внутрішніх справ країни Аелета Шакеда.
«Починаючи з 1 липня вакциновані туристи зможуть в'їжджати до Ізраїлю в приватному порядку, не в складі груп і без попереднього дозволу відповідно до звичайних умов візового режиму», - зазначив він.
До слова, згодом буде представлений список країн, жителям яких дозволять подорожувати до Ізраїлю.
11:22: Петра Порошенка помітили в дорогому турецькому готелі
10:42: В МОЗ розповіли, скільки українців стоять у черзі за антикоронавірусною вакциною
08:30: Не як для людей – У Польщі вакцинують безпритульних одноразовою вакциною
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.