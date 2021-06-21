Ізраїль пускатиме до себе вакцинованих туристів

Аня Мартинюк 21 червня 2021, 12:00

Уже з липня.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 червня, стало відомо, що Ізраїль відкриває кордони для туристів. Однак лише для вакцинованих проти коронавірусу туристів. Так, Ізраїль відкриє їм двері з 1 липня.

Про це розповіли у прес-службі МЗС Ізраїлю, посилаючись на міністра внутрішніх справ країни Аелета Шакеда.

«Починаючи з 1 липня вакциновані туристи зможуть в'їжджати до Ізраїлю в приватному порядку, не в складі груп і без попереднього дозволу відповідно до звичайних умов візового режиму», - зазначив він.

До слова, згодом буде представлений список країн, жителям яких дозволять подорожувати до Ізраїлю.