Петра Порошенка помітили в дорогому турецькому готелі

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Колишній президент готовий платити понад 200 тисяч гривень за ніч.
Новину передає «Преса України».
Одіозний колишній український президент Петро Порошенко відправився на відпочинок до Туреччини. Політика помітили в п'ятизірковому готельному комплексі Макс Роял Белек Гольф & Спа, що у місті Белек.
«Готель надає такі послуги, як послуги консьєржа, обслуговування номерів і тераса на даху, щоб зробити перебування тут ще більш приємним. Також до послуг гостей басейн і сніданок. У гостей, які приїхали на автомобілі, є доступ до безкоштовної парковки», - зазначено на сайті готелю.
Макс Роял Белек Гольф & Спа пропонує гостям комфортні номери, вартість яких стартує від 213 тисяч гривень на двох. Однак, скільки саме заплатив Петро Порошенко, невідомо.
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