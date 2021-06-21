Петра Порошенка помітили в дорогому турецькому готелі

Аня Мартинюк 21 червня 2021, 11:22

Колишній президент готовий платити понад 200 тисяч гривень за ніч.

Новину передає «Преса України».

Одіозний колишній український президент Петро Порошенко відправився на відпочинок до Туреччини. Політика помітили в п'ятизірковому готельному комплексі Макс Роял Белек Гольф & Спа, що у місті Белек.

«Готель надає такі послуги, як послуги консьєржа, обслуговування номерів і тераса на даху, щоб зробити перебування тут ще більш приємним. Також до послуг гостей басейн і сніданок. У гостей, які приїхали на автомобілі, є доступ до безкоштовної парковки», - зазначено на сайті готелю.

Макс Роял Белек Гольф & Спа пропонує гостям комфортні номери, вартість яких стартує від 213 тисяч гривень на двох. Однак, скільки саме заплатив Петро Порошенко, невідомо.