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Понад мільйон громадян країни уже вакциновані.
Новину передає «Преса України».
За даними прес-служби МОЗ, станом на 21 червня в Україні в чергу на вакцинацію проти коронавірусу записані 718 164 людини. Також зазначається, що за минулу добу вакцину отримали 4390 українців. З них першу дозу отримали 3715 осіб, повністю імунізовані 2598 осіб.
«Протягом доби працювали: 56 мобільних бригад, 185 пунктів щеплення, 24 центри вакцинації», - йдеться в повідомленні.
До слова, всього в Україні з початку кампанії з вакцинації проти коронавірусу було щеплено 1 726 042 людини. З них першу дозу отримали 1 726 040 осіб.
10:42: В МОЗ розповіли, скільки українців стоять у черзі за антикоронавірусною вакциною
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