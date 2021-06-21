Україна купить у Британії бойові кораблі

Аня Мартинюк 21 червня 2021, 10:10

Лондон має 9 таких кораблів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 червня, стало відомо, що Україна купить у Великої Британії два бойових кораблі. Британська влада передасть ВМС України два тральщики типу Sandown. Всього Лондон має 9 таких кораблі.

Сьогодні український лідер Володимир Зеленський прибуде в Одесу, де підпише угоду про закупівлю двох британських протимінних кораблі.

До слова, бойові кораблі мають довжину 53 метри. Вони можуть розігнатися до 13 вузлів, або ж близько 24 кілометрів на годину. На борту суден 30-мм гармати Mark44 Bushmaster II, 3 шестиствольні 7,62-мм кулемети Мініган і два кулемети загального призначення.