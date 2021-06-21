Обвал школи у Бельгії – 6 загиблих

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Будівлю, яку майже добудували, знесуть.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 червня, стало відомо, в бельгійському місті Антверпен обвалилась будівля школи. На жаль, 6 людей загинули. За даними місцевих ЗМІ, з них 5 іноземців.
«Відразу після інциденту був знайдений чоловік, який загинув, вісім отримали поранення, одна - незначні ушкодження. При цьому п'ятеро людей опинилися під уламками. Вчора всі вони були знайдені, ніхто з них не вижив», - відзначили журналісти.
Уточнюється, що загинули будівельники – троє португальців, один громадянин Румунії та один громадянин РФ. Тепер мерія міста вважає, що доцільніше зруйнувати майже добудовану будівлю.
08:30: Не як для людей – У Польщі вакцинують безпритульних одноразовою вакциною
13:39: Білорусь не буде приймати літаки з України - Лукашенко
11:24: В Україні з’явився пам’ятник померлим від коронавірусу медикам
10:46: Онищенко про зустріч Путіна та Байдена – Наслідки для України почались
10:10: Євро-2020: Команда України не схилила коліно в честь BLM
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