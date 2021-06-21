Обвал школи у Бельгії – 6 загиблих

Аня Мартинюк 21 червня 2021, 09:35

Будівлю, яку майже добудували, знесуть.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 червня, стало відомо, в бельгійському місті Антверпен обвалилась будівля школи. На жаль, 6 людей загинули. За даними місцевих ЗМІ, з них 5 іноземців.

«Відразу після інциденту був знайдений чоловік, який загинув, вісім отримали поранення, одна - незначні ушкодження. При цьому п'ятеро людей опинилися під уламками. Вчора всі вони були знайдені, ніхто з них не вижив», - відзначили журналісти.

Уточнюється, що загинули будівельники – троє португальців, один громадянин Румунії та один громадянин РФ. Тепер мерія міста вважає, що доцільніше зруйнувати майже добудовану будівлю.