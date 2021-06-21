В Україні плюс 323 нових ковідних хворих

Аня Мартинюк 21 червня 2021, 08:55

Та 16 летальних випадків.

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби МОЗ, в Україні 20 червня було виявлено всього 323 нових випадків захворювання на коронавірус. Уточнюється, що методом ПЛР провели 8943 теста, ІФА - 1147 тестів, 4008 експрес-тестами.

16 пацієнтів з коронавірусною інфекцією померли. 677 осіб одужали.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (95,) Миколаївської (26), Львівській (23), Дніпропетровській (22) та Запорізькій (22) областях», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, очільник МОЗ Віктор Ляшко попередив, що зростання кількості хворих на коронавірус очікується в період грипу та грипоподібних захворювань.