Не як для людей – У Польщі вакцинують безпритульних одноразовою вакциною

Аня Мартинюк 21 червня 2021, 08:30

На добровільній основі.

Новину передає «Преса України».

За даними Польського радіо, в Польщі стартувала акція з вакцинації безпритульних людей. Однак не звичайними вакцинами, які вводять двома дозами з переривом у півроку, а одноразовими.

Лодзька міська рада організувала мобільний пункт вакцинації, де безпритульних вакцинують препаратом фірми Johnson & Johnson. Препарат вводиться разово.

«У нашому місті та інших польських містах почалися акція вакцинації людей, які не мають постійного місця проживання та медичного страхування. Ми заохочуємо людей, які перебувають у притулках, прийти і вакцинуватися», - заявив директор Лодзинського відділу Карітас священик Анджей Партика.

Він підкреслив, що вакцинація відбувається на добровільній основі.