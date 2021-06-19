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У Шмигаль пообіцяли потроїти доходи українців

Аня Мартинюк 19 червня 2021, 14:03
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У Шмигаль пообіцяли потроїти доходи українців

А саме за 10 років. 

Новину передає «Преса України».

Радник прем'єр-міністра України, виконавчий директор Центру економічного відновлення Кирило Криволап заявив, що до 2030 року ВВП України зросте до 450 млрд доларів і вище.

За його словами, за 10 років реальний ВВП України подвоїться.

«Ми говоримо про потроєння доходів кожного з нас, для кожного громадянина», - заявив Криволап.

Він додав, що функціонал економічних стимулів треба розширювати.

 

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