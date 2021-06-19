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Через аналогічне рішення України.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 червня, президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що Мінськ не прийматиме літаки, які прямують з України. Слова Лукашенка навів телеграм-канал «Пул першого».
«Раз Україна закрила нам проліт, то ми з України не будемо просто приймати літаки», - заявив він.
Як відомо, Україна приняла рішення не приймати літаки з БІлорусі після інциденту, коли у Мінську екстренно посадили літак, щоб заарештувати білоруського опозиціонера Романа Протасевича. Такий хід засудила не лише Україна, а й ряд інших європейських країн.
13:39: Білорусь не буде приймати літаки з України - Лукашенко
11:24: В Україні з’явився пам’ятник померлим від коронавірусу медикам
10:46: Онищенко про зустріч Путіна та Байдена – Наслідки для України почались
10:10: Євро-2020: Команда України не схилила коліно в честь BLM
09:38: Українцям запропонували приємний відпочинок у зоні відчуження Чорнобиля
09:04: У Харкові комунальники через Prozorro купили дві тисячі літрів пива
08:33: В МОЗ повідомили про незначний приріст коронавірусних хворих
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