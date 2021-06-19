Білорусь не буде приймати літаки з України - Лукашенко

Аня Мартинюк 19 червня 2021, 13:39

Через аналогічне рішення України.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 червня, президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що Мінськ не прийматиме літаки, які прямують з України. Слова Лукашенка навів телеграм-канал «Пул першого».

«Раз Україна закрила нам проліт, то ми з України не будемо просто приймати літаки», - заявив він.

Як відомо, Україна приняла рішення не приймати літаки з БІлорусі після інциденту, коли у Мінську екстренно посадили літак, щоб заарештувати білоруського опозиціонера Романа Протасевича. Такий хід засудила не лише Україна, а й ряд інших європейських країн.