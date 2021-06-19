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В Україні з’явився пам’ятник померлим від коронавірусу медикам

Аня Мартинюк 19 червня 2021, 11:24
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В Україні з’явився пам’ятник померлим від коронавірусу медикам

Біля Київської міської клінічної лікарні №4.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 червня, стало відомо, що у Києві медикам, які померли від COVID-19, відкрили пам'ятник. А саме біля входу до Київської міської клінічної лікарні №4.

Так, пам’ятник представляє собою долоні, що тягнуться догори. У церемонії відкриття пам’ятника взяли участь медпрацівники, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький та народні обранці.

До слова, вчора, 18 червня, у прес-службі МОЗ повідомили, що 877 українських медиків померли від коронавірусу.

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