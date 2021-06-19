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Біля Київської міської клінічної лікарні №4.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 червня, стало відомо, що у Києві медикам, які померли від COVID-19, відкрили пам'ятник. А саме біля входу до Київської міської клінічної лікарні №4.
Так, пам’ятник представляє собою долоні, що тягнуться догори. У церемонії відкриття пам’ятника взяли участь медпрацівники, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький та народні обранці.
До слова, вчора, 18 червня, у прес-службі МОЗ повідомили, що 877 українських медиків померли від коронавірусу.
11:24: В Україні з’явився пам’ятник померлим від коронавірусу медикам
10:46: Онищенко про зустріч Путіна та Байдена – Наслідки для України почались
10:10: Євро-2020: Команда України не схилила коліно в честь BLM
09:38: Українцям запропонували приємний відпочинок у зоні відчуження Чорнобиля
09:04: У Харкові комунальники через Prozorro купили дві тисячі літрів пива
08:33: В МОЗ повідомили про незначний приріст коронавірусних хворих
13:59: США витратять $3 млрд на розробку таблеток проти COVID-19
13:34: Ветеринари заявили про ризики купівлі собак під час пандемії
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