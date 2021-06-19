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Політик відреагував на призупинення Америкою допомоги Україні.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 червня, колишній депутат ВРУ Олександр Онищенко зазначив на своїй сторінці у соцмережі, що не минуло й кількох днів після зустрічі президентів Джо Байдена і Володимира Путіна, а наслідки для України вже почалися.
«Білий дім тимчасово призупинив пакет військової допомоги Україні вартістю до $100 млн, повідомляє видання Politico. Купчасто пішло. Спочатку Нуланд про автономію Донбасу сказала. Тепер допомога припинена», - зазначив політик.
Нагадаємо, адміністрація Джо Байдена тимчасово призупинила пакет військової допомоги Україні на 100 мільйонів доларів, який включає смертоносну зброю.
11:24: В Україні з’явився пам’ятник померлим від коронавірусу медикам
10:46: Онищенко про зустріч Путіна та Байдена – Наслідки для України почались
10:10: Євро-2020: Команда України не схилила коліно в честь BLM
09:38: Українцям запропонували приємний відпочинок у зоні відчуження Чорнобиля
09:04: У Харкові комунальники через Prozorro купили дві тисячі літрів пива
08:33: В МОЗ повідомили про незначний приріст коронавірусних хворих
13:59: США витратять $3 млрд на розробку таблеток проти COVID-19
13:34: Ветеринари заявили про ризики купівлі собак під час пандемії
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