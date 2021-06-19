Онищенко про зустріч Путіна та Байдена – Наслідки для України почались

Аня Мартинюк 19 червня 2021, 10:46

Політик відреагував на призупинення Америкою допомоги Україні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 червня, колишній депутат ВРУ Олександр Онищенко зазначив на своїй сторінці у соцмережі, що не минуло й кількох днів після зустрічі президентів Джо Байдена і Володимира Путіна, а наслідки для України вже почалися.

«Білий дім тимчасово призупинив пакет військової допомоги Україні вартістю до $100 млн, повідомляє видання Politico. Купчасто пішло. Спочатку Нуланд про автономію Донбасу сказала. Тепер допомога припинена», - зазначив політик.

Нагадаємо, адміністрація Джо Байдена тимчасово призупинила пакет військової допомоги Україні на 100 мільйонів доларів, який включає смертоносну зброю.