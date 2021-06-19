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Також коліно не схиляли команди 17 країн.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 червня, стало відомо, що під час проведення Євро-2020 лише кілька країн вирішили схилити коліно в честь BLM. Українська команда опинилася в числі тих, які вирішили цього не робити. Серед них команди РФ, Польщі, Італії, Данії, Фінляндії, Австрії, Нідерландів, Північної Македонії, Хорватії, Чехії, Швеції, Словаччини, Іспанії, Португалії, Франції, Німеччини, Угорщини.
Як відомо, рух Black Lives Matter ( "Життя чорних важливі") розпочався після інциденту в Міннеаполісі, де в травні 2020 року коп задушив 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда.
10:10: Євро-2020: Команда України не схилила коліно в честь BLM
09:38: Українцям запропонували приємний відпочинок у зоні відчуження Чорнобиля
09:04: У Харкові комунальники через Prozorro купили дві тисячі літрів пива
08:33: В МОЗ повідомили про незначний приріст коронавірусних хворих
13:59: США витратять $3 млрд на розробку таблеток проти COVID-19
13:34: Ветеринари заявили про ризики купівлі собак під час пандемії
12:55: Українським медикам піднімуть рівень мінімальної зарплати
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