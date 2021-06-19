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Євро-2020: Команда України не схилила коліно в честь BLM

Аня Мартинюк 19 червня 2021, 10:10
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Євро-2020: Команда України не схилила коліно в честь BLM

Також коліно не схиляли команди 17 країн. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 червня, стало відомо, що під час проведення Євро-2020 лише кілька країн вирішили схилити коліно в честь BLM. Українська команда опинилася в числі тих, які вирішили цього не робити. Серед них команди РФ, Польщі, Італії, Данії, Фінляндії, Австрії, Нідерландів, Північної Македонії, Хорватії, Чехії, Швеції, Словаччини, Іспанії, Португалії, Франції, Німеччини, Угорщини.

Як відомо, рух  Black Lives Matter ( "Життя чорних важливі") розпочався після інциденту в Міннеаполісі, де в травні 2020 року коп задушив 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда.

 

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