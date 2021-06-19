Українцям запропонували приємний відпочинок у зоні відчуження Чорнобиля

Аня Мартинюк 19 червня 2021, 09:38

Стали доступні водні і велосипедний екскурсійні маршрути.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 червня, стало відомо, що у зоні відчуження Чорнобильської АЕС українцям стануть доступні нові розваги - водні і велосипедний екскурсійні маршрути. У Центрі організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження зазначили, що згідно із Законом України «Про тваринний світ» з 1 квітня до 15 червня в лісах заборонені будь-які заходи.

В результаті з 22 червня у зоні відчуження прийматимуть відвідувачів. Так, туристам будуть доступні 5 маршрутів по річках Чорнобильської зони та велосипедний маршрут №22 починається з КПП «Зелений мис» і проходить через села Оташів, Куповате, Новосілки.