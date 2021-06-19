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Через систему Prozorro.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 червня, стало відомо, що у Харкові комунальники через систему Prozorro купили дві тисячі літрів пива. Для яких цілей – невідомо. Відомо, що пиво постачатиметься до кінця поточного року ТОВ АНТИП. Ця компанія єдина брала участь у торгах.
Обійдеться замовлення для Харківського обласного комунального виробничо-експлуатаційного підприємства Держпром в майже 50 тисяч гривень.
Заплатять за напій після його отримання.
10:10: Євро-2020: Команда України не схилила коліно в честь BLM
09:38: Українцям запропонували приємний відпочинок у зоні відчуження Чорнобиля
09:04: У Харкові комунальники через Prozorro купили дві тисячі літрів пива
08:33: В МОЗ повідомили про незначний приріст коронавірусних хворих
13:59: США витратять $3 млрд на розробку таблеток проти COVID-19
13:34: Ветеринари заявили про ризики купівлі собак під час пандемії
12:55: Українським медикам піднімуть рівень мінімальної зарплати
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