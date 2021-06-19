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У Харкові комунальники через Prozorro купили дві тисячі літрів пива

Аня Мартинюк 19 червня 2021, 09:04
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У Харкові комунальники через Prozorro купили дві тисячі літрів пива

Через систему  Prozorro.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 червня, стало відомо, що у Харкові комунальники через систему Prozorro купили дві тисячі літрів пива. Для яких цілей – невідомо. Відомо, що пиво постачатиметься до кінця поточного року ТОВ АНТИП. Ця компанія єдина брала участь у торгах.

Обійдеться замовлення для Харківського обласного комунального виробничо-експлуатаційного підприємства Держпром в майже 50 тисяч гривень.

 Заплатять за напій після його отримання.

 

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