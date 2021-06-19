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Та 40 летальних випадків.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 червня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні виявили 852 осіб з коронавірусною інфекцією. Серед них 23 дитини і 41 медпрацівник. Варто зазначити, що було проведено 26463 тести методом ПЛР, 8608 методом ІФА, 14559 експрес-тестами.
«Також за минулу добу: госпіталізовані - 571 осіб; летальних випадків - 40; одужали - 2736 осіб», - йдеться в повідомленні.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві – 202, Харківській області – 63, Львівській області – 61, Дніпропетровської області – 44, Миколаївській області – 44.
09:04: У Харкові комунальники через Prozorro купили дві тисячі літрів пива
08:33: В МОЗ повідомили про незначний приріст коронавірусних хворих
13:59: США витратять $3 млрд на розробку таблеток проти COVID-19
13:34: Ветеринари заявили про ризики купівлі собак під час пандемії
12:55: Українським медикам піднімуть рівень мінімальної зарплати
13:57: В Україні зафіксували добовий рекорд вакцинованих проти ковіду
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