В МОЗ повідомили про незначний приріст коронавірусних хворих

Аня Мартинюк 19 червня 2021, 08:33

Та 40 летальних випадків.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 червня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні виявили 852 осіб з коронавірусною інфекцією. Серед них 23 дитини і 41 медпрацівник. Варто зазначити, що було проведено 26463 тести методом ПЛР, 8608 методом ІФА, 14559 експрес-тестами.

«Також за минулу добу: госпіталізовані - 571 осіб; летальних випадків - 40; одужали - 2736 осіб», - йдеться в повідомленні.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві – 202, Харківській області – 63, Львівській області – 61, Дніпропетровської області – 44, Миколаївській області – 44.