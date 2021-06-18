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США витратять $3 млрд на розробку таблеток проти COVID-19

Аня Мартинюк 18 червня 2021, 13:59
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США витратять $3 млрд на розробку таблеток проти COVID-19

Таблетки будуть вирішальними для людей з ослабленим імунітетом. 

Новину передає «Преса України».

Найкращий національний експерт з інфекційних хвороб доктор Ентоні Фаучі повідомив, що США витратять $3,2 млрд на розвиток антивірусних таблеток проти COVID-19 та інших патогенних мікроорганізмів для підготовки до майбутніх пандемій.

За словами Ентоні Фаучі, це зусилля уряду, спрямовані на розробку методів лікування COVID-19 наступного покоління, а також на підготовку людей до майбутніх загроз. Відповідна заява прозвучала на брифінгу з питань коронавірусу в Білому домі.

Фаучі додав, що нова програма буде виділяти кошти на прискорення справ, які вже виконуються для боротьби з COVID-19. Фінансування допоможе пришвидшити розробку таблеток проти COVID-19, які можуть бути на ринку до кінця року в очікуванні клінічних випробувань.

Фаучі вважає, що противірусні таблетки, які працюють на зменшення симптомів після зараження, можуть зіграти вирішальну роль у лікуванні пацієнтів із ослабленим імунітетом, які навряд чи матимуть повний захист після вакцинації у порівнянні зі здоровими людьми.

 

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