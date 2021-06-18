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Ветеринари заявили про ризики купівлі собак під час пандемії

Аня Мартинюк 18 червня 2021, 13:34
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Ветеринари заявили про ризики купівлі собак під час пандемії

Як виявились, чотириногі улюбленці можуть мати особливих паразитів. 

Новину передає «Преса України».

Британські ветеринари повідомили, що тисячам собак, куплених під час локдауну, може загрожувати смертельний паразит - легеневий черв'як. Через сиру погоду по всій Британії в травні експерти припускають, що активність слимаків та равликів вибухне, а саме вони переносять паразитів. В результаті собаки можуть заразитися, для прикладу, з'ївши слимака чи траву, або попивши воду з калюжі.

Опитування Elanco Animal Health вказує на те, що 42% власників собак не знають, що таке легеневий черв'як і як він може заразити собак. Дані благодійних організацій щодо захисту тварин свідчать про те, що нещодавно спостерігався сплеск людей, які купували домашніх тварин в якості компаньона на локдаун.

Доктор Брайоні Толхерст, поведінковий еколог з Університету Брайтона, заявив, що слиз слимаків та равликів може містити інфекційного паразита легеневого хробака, який може викликати захворювання у собак. За словами доктора, ознаки легеневого хробака не завжди очевидні, і щенята можуть їсти слимаків та равликів через їх допитливий характер. Й інфекцію набагато легше запобігти, ніж вилікувати.

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