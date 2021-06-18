Ветеринари заявили про ризики купівлі собак під час пандемії

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Як виявились, чотириногі улюбленці можуть мати особливих паразитів.
Новину передає «Преса України».
Британські ветеринари повідомили, що тисячам собак, куплених під час локдауну, може загрожувати смертельний паразит - легеневий черв'як. Через сиру погоду по всій Британії в травні експерти припускають, що активність слимаків та равликів вибухне, а саме вони переносять паразитів. В результаті собаки можуть заразитися, для прикладу, з'ївши слимака чи траву, або попивши воду з калюжі.
Опитування Elanco Animal Health вказує на те, що 42% власників собак не знають, що таке легеневий черв'як і як він може заразити собак. Дані благодійних організацій щодо захисту тварин свідчать про те, що нещодавно спостерігався сплеск людей, які купували домашніх тварин в якості компаньона на локдаун.
Доктор Брайоні Толхерст, поведінковий еколог з Університету Брайтона, заявив, що слиз слимаків та равликів може містити інфекційного паразита легеневого хробака, який може викликати захворювання у собак. За словами доктора, ознаки легеневого хробака не завжди очевидні, і щенята можуть їсти слимаків та равликів через їх допитливий характер. Й інфекцію набагато легше запобігти, ніж вилікувати.
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