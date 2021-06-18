Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Українським медикам піднімуть рівень мінімальної зарплати
  • Крим затопило двомісячної нормою опадів – Аксьонов пересів на човен
  • Бунт в партії «Голос»: Рудик закликали скласти мандат

Українським медикам піднімуть рівень мінімальної зарплати

Аня Мартинюк 18 червня 2021, 12:55
Версія для друку
Українським медикам піднімуть рівень мінімальної зарплати

Лікарі повинні отримувати не менше 20 тисяч гривень. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 червня, в Україні відзначають День Медика. Український президент Володимир Зеленський поставив свій підпис під указом про збільшення мінімальної зарплати для медичних працівників і лікарів.

В Офісі президента навели слова Зеленського.

«У нас є тільки два варіанти: або наша країна забезпечить гідну мотивацію своїм медикам або цю мотивацію їм нададуть інші країни ... Сьогодні, навіть в умовах обмеженого бюджету ми поступово збільшуємо зарплату медикам. Кожен раз, коли це відбувається, я говорю, що це тільки перші кроки і ми просто не маємо права зупинятися, повинні знаходити нові ресурси, поки розмір зарплати медиків не стане справедливим», - йдеться в повідомленні. 

Так, мінімальний рівень зарплати для середнього медперсоналу становитиме не менше 13,5 тисячі грн і не менше 20 тисяч гривень для лікарів.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції