Українським медикам піднімуть рівень мінімальної зарплати

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Лікарі повинні отримувати не менше 20 тисяч гривень.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 червня, в Україні відзначають День Медика. Український президент Володимир Зеленський поставив свій підпис під указом про збільшення мінімальної зарплати для медичних працівників і лікарів.
В Офісі президента навели слова Зеленського.
«У нас є тільки два варіанти: або наша країна забезпечить гідну мотивацію своїм медикам або цю мотивацію їм нададуть інші країни ... Сьогодні, навіть в умовах обмеженого бюджету ми поступово збільшуємо зарплату медикам. Кожен раз, коли це відбувається, я говорю, що це тільки перші кроки і ми просто не маємо права зупинятися, повинні знаходити нові ресурси, поки розмір зарплати медиків не стане справедливим», - йдеться в повідомленні.
Так, мінімальний рівень зарплати для середнього медперсоналу становитиме не менше 13,5 тисячі грн і не менше 20 тисяч гривень для лікарів.
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