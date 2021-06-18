Українським медикам піднімуть рівень мінімальної зарплати

Аня Мартинюк 18 червня 2021, 12:55

Лікарі повинні отримувати не менше 20 тисяч гривень.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 червня, в Україні відзначають День Медика. Український президент Володимир Зеленський поставив свій підпис під указом про збільшення мінімальної зарплати для медичних працівників і лікарів.

В Офісі президента навели слова Зеленського.

«У нас є тільки два варіанти: або наша країна забезпечить гідну мотивацію своїм медикам або цю мотивацію їм нададуть інші країни ... Сьогодні, навіть в умовах обмеженого бюджету ми поступово збільшуємо зарплату медикам. Кожен раз, коли це відбувається, я говорю, що це тільки перші кроки і ми просто не маємо права зупинятися, повинні знаходити нові ресурси, поки розмір зарплати медиків не стане справедливим», - йдеться в повідомленні.

Так, мінімальний рівень зарплати для середнього медперсоналу становитиме не менше 13,5 тисячі грн і не менше 20 тисяч гривень для лікарів.