Зеленський прийшов на похорон хореографа Чапкінса

Українським медикам піднімуть рівень мінімальної зарплати 12:55
В Україні зафіксували добовий рекорд вакцинованих проти ковіду 13:57
Корбан подав позови на мільярд до співвласника «Цитруса» 12:49
Крим затопило двомісячної нормою опадів – Аксьонов пересів на човен 12:10
Краска, которая светится - Где купить и зачем она нужна 09:31
Озвучена вартість «зеленої стіни» в кабінеті Зеленсьrого 14:05
Президент висловив слова співчуття близьким Чапкінса.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 червня, відбулася церемонія прощання з відомим хореографом Григорієм Чапкісом. Як відомо, він помер 13 червня. Попрощатися зі знаменитістю прийшов й український президент Володимир Зеленський.
За словами журналістів, президент також підійшов до родичів Чапкінса та висловив їм співчуття, й після цього пішов.
Нагадаємо, народному артисту України Чапкінсу був 91 рік.
12:55: Українським медикам піднімуть рівень мінімальної зарплати
13:57: В Україні зафіксували добовий рекорд вакцинованих проти ковіду
12:49: Корбан подав позови на мільярд до співвласника «Цитруса»
12:10: Крим затопило двомісячної нормою опадів – Аксьонов пересів на човен
09:31: Краска, которая светится - Где купить и зачем она нужна
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.