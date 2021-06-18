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Зеленський прийшов на похорон хореографа Чапкінса

Аня Мартинюк 18 червня 2021, 12:25
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Зеленський прийшов на похорон хореографа Чапкінса

Президент висловив слова співчуття близьким Чапкінса.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 червня, відбулася церемонія прощання з відомим хореографом Григорієм Чапкісом. Як відомо, він помер 13 червня. Попрощатися зі знаменитістю прийшов й український президент Володимир Зеленський.

За словами журналістів, президент також підійшов до родичів Чапкінса та висловив їм співчуття, й після цього пішов.

Нагадаємо, народному артисту України Чапкінсу був 91 рік. 

 

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