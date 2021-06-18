Зеленський прийшов на похорон хореографа Чапкінса

Аня Мартинюк 18 червня 2021, 12:25

Президент висловив слова співчуття близьким Чапкінса.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 червня, відбулася церемонія прощання з відомим хореографом Григорієм Чапкісом. Як відомо, він помер 13 червня. Попрощатися зі знаменитістю прийшов й український президент Володимир Зеленський.

За словами журналістів, президент також підійшов до родичів Чапкінса та висловив їм співчуття, й після цього пішов.

Нагадаємо, народному артисту України Чапкінсу був 91 рік.