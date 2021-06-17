Краска, которая светится - Где купить и зачем она нужна

Аня Мартинюк 17 червня 2021, 09:31

Если стоит цель купить краску для стен и других изделий, то стоит посетить удобный онлайн магазин под названием Триколор. Здесь большущий ассортимент товаров высокого качества. Все от проверенных и надежных производителей. Магазин предложит лакокрасочные материалы для стен, краску для дерева, краску, которая покрывает стекло, пластик, и даже светящиеся краски.

Краски, которые светятся

Популярный интернет магазин Триколор предлагает краски, которые светятся, таких видов:

Флуоресцентные — они могут светиться при ультрафиолетовом свете.

Люминесцентные — их свечение появляется в темную пору.

Что такое светящаяся краска? Это краска, излучающая фосфоресцирующий свет и светящаяся в темноте, как уже можно было понять. Есть много разных типов продуктов, которые рекламируют себя как светящиеся в темноте краски, но не все из них действительно работаю. При таком большом количестве различных вариантов трудно найти продукты, которые будут соответствовать конкретным потребностям.

Светящаяся краска — это не неоновая краска. И неоновая краска, и светящаяся краска бывают неоновых цветов, но неоновая краска будет видна только днем или в местах, где достаточно света, чтобы видеть. Светящаяся краска не является флуоресцентной краской. Хотя и светящаяся краска, и флуоресцентная краска будут светиться при черном свете, Светящаяся краска будет светиться до тех пор, пока не потеряет свой заряд. Светящаяся краска не заменяет свет в постоянно темных местах. Светящаяся краска должна быть «заряжена», подвергаясь воздействию яркого света в течение определенного периода времени, после чего она будет светиться, медленно высвобождая свой заряд, постепенно становясь все тусклее и тусклее.

Как выглядят светящиеся краски

Светящаяся краска, уже изготовленная в виде краски. Это то, что большинство людей называют краской. Она может быть упакована в тюбик, небольшую банку или ведро, и это просто краска, готовая к работе. Обычно эта краска будет доступна в разных цветах. Этот тип светящейся краски дает меньше гибкости, но больше удобства. Многие светящиеся краски содержат носитель на акриловой основе. Акрил — это универсальная, удобная в использовании среда, которая нужна большинству людей. Поэтому краску можно разбавить водой и легко очистить кисти.

Светящаяся краска, которую можно сделать самому, смешивая светящийся порошок с жидкой средой. Здесь художник получаете всю мощь и гибкость. Например, если нужно нарисовать светящийся в темноте узор на ткани, акриловая краска не выдержит стирки и просто не будет хорошо смотреться на одежде. Но если задействовать прозрачную краску для ткани и светящийся порошок и смешаете их вместе, вуаля!