В Україні зафіксували добовий рекорд вакцинованих проти ковіду

Аня Мартинюк 17 червня 2021, 13:57

Про це розповіли у прес-службі МОЗ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 червня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні була щеплена рекордна кількість людей. А саме 76 538 українців виявили бажання вакцинуватися проти коронавірусної інфекції.

З них першу дозу отримали 50 818 людей, повністю імунізовані - 25 720 людей. Варто зазначити, що ще 702 205 людей записалися в чергу на вакцинацію.

«Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 594 083 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 594 081 людина, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 313 604 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 907 685 щеплень», - йдеться у повідомленні.

До слова, 16 червня в Україні працювали 679 мобільних бригад.