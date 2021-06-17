Синоптик попередила українців про 30-градусну спеку

Аня Мартинюк 17 червня 2021, 13:32

Але уже з наступного тижня.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 червня, синоптик Наталія Діденко повідомила, що останній робочий день тижня буде «строкатим». Південний циклон зумовить періодичні дощі на південній частині, у центральних областях та на Сході.

«У західних та північних областях України негоду завтра стримуватиме антициклон на ім’я Zoe. Тому там суттєві опади - навряд, проте за хвости та спини цих регіонів південна циклонічність десь та й вкусить, може зачепити південний захід та частину Київщини», - зазначила вона.

18 червня температура повітря сягне +24+29 градусів, на Півдні та Сході подекуди +20+24 градуси. У Києві до +28 градусів. За прогнозом Діденко, наступний тиждень в Україні буде спекотним, стовпчики термометрів показуватимуть за +30 градусів.