Корбан подав позови на мільярд до співвласника «Цитруса»

Аня Мартинюк 17 червня 2021, 12:49

Мова йде про Григорія Топала.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 червня, стало відомо, що юристи Геннадія Корбана подали позови на понад один мільярд гривень до партнера бізнесмена Григорія Топалу. Останній, як відомо, є співвласником «Цитруса», так само як і Геннадій Корбан.

«Трьох місяців було достатньо для того, щоб провести глибокий аналіз і аудит діяльності компанії. Фахівці ретельно вивчали документи. І виявили речі, про які не прийнято говорити вголос», - заявив Корбан.

Він уточнив, що мова йде про оптимізацію податків «шляхом незаконної переуступки боргів без згоди кредиторів», передачу оборотних товарів на «безоплатній основі» фірмам-сателітам, «багаторічне сіре розмитнення товарів компанією».