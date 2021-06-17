Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Крим затопило двомісячної нормою опадів – Аксьонов пересів на човен
  • Бунт в партії «Голос»: Рудик закликали скласти мандат
  • НБУ опустив долар нижче 27 гривень

Крим затопило двомісячної нормою опадів – Аксьонов пересів на човен

Аня Мартинюк 17 червня 2021, 12:10
Версія для друку
Крим затопило двомісячної нормою опадів – Аксьонов пересів на човен

Людей евакуюють. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 червня, стало відомо, що за одну ніч в анексованому Криму випало дві місячні норми опадів. Найбільше опадів зафіксували у східних районах півострова, менше – у центральній частині півострова.

Як відомо, у Керчі понад 200 будинків були підтоплені, без електрики залишилися лікарня і центр міста. Так званий голова Криму Сергій Аксьонов відправився у Керч, де пересуватися йому довелося на човні разом зі співробітниками МНС. 

За словами Аксьонова, триває рятувальна операція і евакуація людей в Керчі.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції