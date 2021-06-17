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Людей евакуюють.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 червня, стало відомо, що за одну ніч в анексованому Криму випало дві місячні норми опадів. Найбільше опадів зафіксували у східних районах півострова, менше – у центральній частині півострова.
Як відомо, у Керчі понад 200 будинків були підтоплені, без електрики залишилися лікарня і центр міста. Так званий голова Криму Сергій Аксьонов відправився у Керч, де пересуватися йому довелося на човні разом зі співробітниками МНС.
За словами Аксьонова, триває рятувальна операція і евакуація людей в Керчі.
12:49: Корбан подав позови на мільярд до співвласника «Цитруса»
12:10: Крим затопило двомісячної нормою опадів – Аксьонов пересів на човен
14:05: Озвучена вартість «зеленої стіни» в кабінеті Зеленсьrого
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