Крим затопило двомісячної нормою опадів – Аксьонов пересів на човен

Аня Мартинюк 17 червня 2021, 12:10

Людей евакуюють.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 червня, стало відомо, що за одну ніч в анексованому Криму випало дві місячні норми опадів. Найбільше опадів зафіксували у східних районах півострова, менше – у центральній частині півострова.

Як відомо, у Керчі понад 200 будинків були підтоплені, без електрики залишилися лікарня і центр міста. Так званий голова Криму Сергій Аксьонов відправився у Керч, де пересуватися йому довелося на човні разом зі співробітниками МНС.

За словами Аксьонова, триває рятувальна операція і евакуація людей в Керчі.