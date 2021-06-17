В Україні різко впала ціна на минулорічну цибулю

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Є проблеми зі збутом.
Новину передає «Преса України».
За даними порталу EastFruit, українські фермери мають серйозні проблеми зі збутом минулорічної цибулі. Товар псується, на нього нема великого попиту й на цьому фоні впала ціна на овоч. Експерти зазначили, що цибулю, скоріше за все, доведеться утилізувати.
«На даний момент на ринку як і раніше дуже багато пропозицій торішньої цибулі, яка зберігалася з серпня 2020 року до сьогоднішнього дня, яку вручну перебрали і навіть відкалібрували! І ось така цибуля, практично ідеальної якості, українські фермери готові продавати по 3-4 грн/кг (11-15 центів США). А за дрібну цибулю калібру 3-5, просять всього близько півтори гривні або менше 6 центів США за кг!», - зазначено в повідомленні.
Варто зазначити, що у цей же період минулого року цибулю в Україні продавали за 11 грн/кг. Наразі цибулю врожаю 2021 роки вже реалізовують, однак вона в 2-3 рази дорожча.
12:49: Корбан подав позови на мільярд до співвласника «Цитруса»
12:10: Крим затопило двомісячної нормою опадів – Аксьонов пересів на човен
14:05: Озвучена вартість «зеленої стіни» в кабінеті Зеленсьrого
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