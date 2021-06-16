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Озвучена вартість «зеленої стіни» в кабінеті Зеленсьrого

Аня Мартинюк 16 червня 2021, 14:05
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Озвучена вартість «зеленої стіни» в кабінеті Зеленсьrого

Сильно по бюджету вона не вдарила.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 червня, стало відомо, що вартість однієї із стін в кабінеті президента України Володимира Зеленського становить близько 98 тисяч гривень. Журналісти поспілкувалися з представниками флористичних магазинів. Саме вони назвали приблизну вартість такої стіни.

«Початкова ціна стабілізованих квітів (не вимагають догляду і поливу: папороть) - від 550 євро за кв. метр, живі квіти (з поливом, спеціальні рослинні блоки) - вартість від 750 євро за кв. метр», - відзначили експерти.

Фотокореспондент Associated Press Єфрем Лукацький раніше зазначав, що стіна в кабінеті від підлоги до стелі прикрашена штучними джунглями, папоротями.

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