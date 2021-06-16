У майбутньому українці відпочиватимуть у Конча-Заспі

Аня Мартинюк 16 червня 2021, 13:35

Володимир Зеленський готовий дати зелене світло.

Новину передає «Преса України».

Український президент Володимир Зеленський має намір відкрити території Конча-Заспи і Залісся для простих українців, щоб вони могли тут відпочивати. Про це розповів представник Офісу президента Кирило Тимошенко, посилаючись на заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкву.

«Один з об'єктів на ВДНГ, який ми закінчимо вже в цьому році - це величезний і унікальний, в цілому, для Європи спортивний кластер. Він будується в рамках програми президента "Велике будівництво". У цьому кластері буде urban-парк, навіть є в планах віддаленої перспективи і басейн, зони для прогулянок, для пробіжок. і головне - все це буде готово до 24 серпня, до Дня Незалежності України», - зазначив Тимошенко.

Відповідна заява прозвучала на форумі «Україна 30. Економіка без олігархів».