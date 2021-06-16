Зустріч з Путіним неминуча – Зеленський

Озвучена вартість «зеленої стіни» в кабінеті Зеленсьrого 14:05
В Україні відбувся незначний приріст коронавірусних хворих 09:09
Євро-2020: Перед матчем Франція - Німеччина на полі з'явився парашутний десант 08:34
Украина - Северная Македония: анонс и прогноз на матч от Париматч 18:47
Зеленський запропонував відкривати на вокзалах кінотеатри 14:04
У Черкасах жінка-юрист продавала підроблені результати ПЛР-тестів 12:21
Віряни передали ВРУ законопроекти про скасування дискримінації УПЦ 11:37
Євро-2020: Кріштіану Роналду демонстративно відсунув від себе Coco-Cola 10:55
Але якщо у лідера Кремля буде бажання.
Новину передає «Преса України».
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона добивається зустрічі з Володимиром Путіним, однак російська сторона затягує цей процес. Разом з тим лідер України заявив, що зустріч неминуча, але якщо кремлівський лідер «не хоче нічого закінчувати», то зустріч таки може не відбутися.
«Тому будемо сподіватися, що в найближчий час ми отримаємо дати, адженду і терміни, що важливо», - додав Зеленський.
Нагадаємо, раніше Володимир Путін заявив, що готовий до зустрічі з Володимиром Зеленським.
14:05: Озвучена вартість «зеленої стіни» в кабінеті Зеленсьrого
11:34: Бунт в партії «Голос»: Рудик закликали скласти мандат
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.