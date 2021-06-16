Зустріч з Путіним неминуча – Зеленський

Аня Мартинюк 16 червня 2021, 13:03

Але якщо у лідера Кремля буде бажання.

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона добивається зустрічі з Володимиром Путіним, однак російська сторона затягує цей процес. Разом з тим лідер України заявив, що зустріч неминуча, але якщо кремлівський лідер «не хоче нічого закінчувати», то зустріч таки може не відбутися.

«Тому будемо сподіватися, що в найближчий час ми отримаємо дати, адженду і терміни, що важливо», - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін заявив, що готовий до зустрічі з Володимиром Зеленським.