У Нафтогазі ініціювали відсторонення Вітренко

Аня Мартинюк 16 червня 2021, 12:35

Було визнано, що він призначений головою Нафтогазу незаконно.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 червня, стало відомо, що глава наглядової ради Нафтогазу Клер Споттісвуд стала ініціатором відсторонення голови правління компанії Юрія Вітренка. А саме на тлі припису НАПКА.

«Я скликала позачергове засідання наглядової ради, щоб обговорити відсторонення голови правління. З метою забезпечення дотримання високих стандартів належного корпоративного управління, я вважаю, що таке відсторонення відповідає інтересам Нафтогазу і України», - зазначено в її заяві.

Клер Споттісвуд додала, що обговорювала ситуацію з Кабміном, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і главою Мін'юсту Денисом Малюською. Остаточне рішення прийматиме голова уряду. Нагадаємо, в НАПКА визнали призначення Вітренко головою Нафтогазу незаконним. Рішення закликали скасувати. Денис Малюська не згоден з таким приписом НАПКА.