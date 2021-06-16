ЄС затвердив санкції проти Білорусі

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Через інцидент з літаком Ryanair.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 червня, стало відомо, що посли країн ЄС затвердили новий пакет санкцій проти Білорусі. Офіційно санкції будуть опубліковані через п'ять днів.
«Посли ЄС тільки що схвалили заборони на видачу віз і заморожування активів 78 осіб і 7 організацій, відповідальних за репресії в Білорусі і примусову посадку рейсу Ryanair 23 травня. Публікація очікується в офіційному журналі ЄС 21 червня», - відзначили журналісти.
Раніше повідомлялося, що санкції торкнуться 71 людини.
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