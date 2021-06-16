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Бунт в партії «Голос»: Рудик закликали скласти мандат

Аня Мартинюк 16 червня 2021, 11:34
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Бунт в партії «Голос»: Рудик закликали скласти мандат

Також було оголошено про нову депутатську групу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 червня, 10 депутатів фракції «Голос» закликали Кіру Рудик скласти мандат. Заява прозвучала з трибуни ВРУ. Так, нардепи нагадали, що Рудик прогулює. А саме 60% засідань. Така ж заява була направлена і Ярославу Залізняку.

Разом з тим парламентарі заявили про створення нової депутатської групи «Справедливість». Про це розповіла Олександра Устинова. За її словами, у нову депутатську групу увійшли Роман Лозинський, Андрій Шараскін, Соломія Бобровська, Юлія Клшіменко, Наталія Піпа, Ольга Стефанишина, Володимир Цабаль, Ярослав Юрчишин, Галина Васильченко.

Як повідомлялось раніше, шоумен Сергій притула заявив, що покидає партію «Голос».

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