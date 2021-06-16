Українці не можуть отримати свідоцтво про вакцинацію

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Через відсутність бланків.
Новину передає «Преса України».
За даними українських журналістів, вакциновані проти коронавірусу пацієнти не можуть отримати свідоцтво про вакцинацію проти коронавірусу. За словами лікарів, у них немає спецбланків потрібного жовтого кольору.
Про те, що українці не можуть отримати сертифікат, стало відомо у спільноті «Вакцинація», що у соцмережі Фейсбук. Деякі користувачі відзначили, що їм довелось купити жовтий папір для друку свідоцтва.
«Бланків немає, лікарі тільки чекають якогось семінару-роз'яснення, як все робиться. Поділіться інформацією», - відзначили коментатори.
Тим часом у прес-службі МОЗ наголосили, що вимоги щодо кольору COVID-сертифікату відсутні.
09:09: В Україні відбувся незначний приріст коронавірусних хворих
08:34: Євро-2020: Перед матчем Франція - Німеччина на полі з'явився парашутний десант
18:47: Украина - Северная Македония: анонс и прогноз на матч от Париматч
14:04: Зеленський запропонував відкривати на вокзалах кінотеатри
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