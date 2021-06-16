Українці не можуть отримати свідоцтво про вакцинацію

Аня Мартинюк 16 червня 2021, 10:56

Через відсутність бланків.

Новину передає «Преса України».

За даними українських журналістів, вакциновані проти коронавірусу пацієнти не можуть отримати свідоцтво про вакцинацію проти коронавірусу. За словами лікарів, у них немає спецбланків потрібного жовтого кольору.

Про те, що українці не можуть отримати сертифікат, стало відомо у спільноті «Вакцинація», що у соцмережі Фейсбук. Деякі користувачі відзначили, що їм довелось купити жовтий папір для друку свідоцтва.

«Бланків немає, лікарі тільки чекають якогось семінару-роз'яснення, як все робиться. Поділіться інформацією», - відзначили коментатори.

Тим часом у прес-службі МОЗ наголосили, що вимоги щодо кольору COVID-сертифікату відсутні.