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Українці не можуть отримати свідоцтво про вакцинацію

Аня Мартинюк 16 червня 2021, 10:56
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Українці не можуть отримати свідоцтво про вакцинацію

Через відсутність бланків. 

Новину передає «Преса України».

За даними українських журналістів, вакциновані проти коронавірусу пацієнти не можуть отримати свідоцтво про вакцинацію проти коронавірусу. За словами лікарів, у них немає спецбланків потрібного жовтого кольору. 

Про те, що українці не можуть отримати сертифікат, стало відомо у спільноті «Вакцинація», що у соцмережі Фейсбук. Деякі користувачі відзначили, що їм довелось купити жовтий папір для друку свідоцтва. 

«Бланків немає, лікарі тільки чекають якогось семінару-роз'яснення, як все робиться. Поділіться інформацією», - відзначили коментатори.

Тим часом у прес-службі МОЗ наголосили, що вимоги щодо кольору COVID-сертифікату відсутні.

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